2020-04-23T15:28:49+03:00
Общество

В Башкирии руководство решило проверить действия врача, который публично ведет блог о пациентах с коронавирусом

Ранее Евгений Сырчин сообщил о смерти больного с коронавирусом, но того не оказалось в официальной статистике. Позднее стало известно, что медика якобы вынуждают уволиться.
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: фейсбук Евгения Сырчинафото: фейсбук Евгения Сырчина
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Ректор Башкирского медуниверситета, под подчинением которого находится клиника БГМУ, опроверг информацию об увольнении Евгения Сырчина – врача, который ведет блог о пациентах с коронавирусом в клинике при вузе, перепрофилированной под ковидный госпиталь. Слух о том, что медика собираются снять с должности, появилась в республиканских СМИ.

«Евгений Сырчин продолжает трудиться в отделении хирургической реанимации. Этот врач никак не связан с ковидным госпиталем, который развернут на базе клиники БГМУ», – заявила ректор Валентин Павлов «Башинформу».

Кроме того, он отметил, что не одобряет блог Сырчина. По его мнению, «есть профессиональные вещи, которые нельзя озвучивать»: «Мне больно видеть этого нашего блогера-доктора, который до патологоанатомического заключения присвоил себе право, не будучи лечащим врачом и медиком «ковида», комментировать зараженных пациентов». Павлов также добавил, что этический комитет университета даст свою оценку блогу, но не сейчас.

Корреспондент «КП-Уфа» связался с главврачом клиники БГМУ Шамилем Булатовым. Тот не смог прокомментировать информацию, поскольку в настоящий момент командирован в РКБ, где работает в «красной зоне».

Напомним, накануне, 22 апреля, Сырчин на своей странице в фейсбуке написал, что в реанимационном отделении клиники БГМУ скончался пациент. Правда этого умершего не оказалось в официальных статистиках. Данные о смерти от коронавируса в Башкирии не обновлялись уже с понедельника, 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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