Радий Хабиров внес изменения в закон о самоизоляции: что изменилось

22 Апр 2020 2020-04-22T07:53:19+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров внес в закон о самоизоляции изменения, размещающие работу магазинов с детской одеждой и товарами для охоты.

Напомним, что накануне стало известно, что в Башкирии официально разрешили устраивать охоту в режиме самоизоляции. По всей видимости, из-за этого глава республики решил внести изменения в закон – теперь охотники смогут приобретать оружие или амуницию без угрозы нарваться на штраф. Также Радий Хабиров разрешил работу магазинов детской одежды.

Изменения в законе вступают в силу со дня его подписания – 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU