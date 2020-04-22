Радий Хабиров внес изменения в закон о самоизоляции: что изменилось
Открылись некоторые виды магазинов
Изменить размер текста:
Глава Башкирии Радий Хабиров внес в закон о самоизоляции изменения, размещающие работу магазинов с детской одеждой и товарами для охоты.
Напомним, что накануне стало известно, что в Башкирии официально разрешили устраивать охоту в режиме самоизоляции. По всей видимости, из-за этого глава республики решил внести изменения в закон – теперь охотники смогут приобретать оружие или амуницию без угрозы нарваться на штраф. Также Радий Хабиров разрешил работу магазинов детской одежды.
Изменения в законе вступают в силу со дня его подписания – 21 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU