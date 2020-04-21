Жителям Башкирии разрешили охотиться во время режима самоизоляции

21 Апр 2020 2020-04-21T19:15:53+03:00

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Хорошие новости пришли из Минэкологии Башкирии для любителей охоты. Если раньше ведомство сообщало, что из-за режима самоизоляции весенняя охота на волков, бурых медведей и птиц, по традиции открывающаяся каждую четвертую неделю апреля, будет запрещена. Но накануне стало известно, что открытие охотничьего сезона все же состоится, и поездка на охоту будет включена в перечень уважительных причин, разрешающих выезжать из дома на личном автомобиле. При этом необходимо заранее зарегистрироваться на сайте «Дорога02», а время поездки также не должно превышать 90 минут.

В пресс-службе ведомства напомнили, что охота на птиц разрешена с 25 апреля по 4 мая: главное иметь при себе охотничий билет, а также официальное разрешение на добычу, полученное в территориальных отделах Минэкологии. Те, кто это разрешение еще не получил, также может оформить его на сайте «Госуслуги» и получить вне очереди при предъявлении охотничьего билета.

ИСТОЧНИК KP.RU