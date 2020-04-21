2020-04-21T18:31:00+03:00
Общество

«Это только первый этап»: в Башкирии прооперировали парня с опухолью мозга, который не мог получить помощь из-за коронавируса

Впереди у Ранэля Шамсутдинова долгое и сложное лечение
Яна БАЗЕКИНА
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Шунт поможет снять отек головного мозга и убрать нестерпимую головную больШунт поможет снять отек головного мозга и убрать нестерпимую головную боль
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Хорошие новости пришли от родственников 19-летнего парня из Стерлитамака, умирающего от опухоли головного мозга. Наконец-то, Ранэля Шамсутдинова прооперировали – установили ему шунт, чтобы снять отек головного мозга и избавить от сильных болей. Теперь молодого человека ожидает долгое и сложное лечение в другом регионе.

- Операцию, которую провели сегодня Ранэлю, это только первый этап нашей борьбы. Этот шунт сейчас крайне необходим, чтобы жидкость стекала в брюшную полость и снялся отек головного мозга. И для того, чтобы он смог нормально перенести перелет. Опухоль никуда не делась! Как только нам дадут добро клиники Тюмени или Новосибирска, будем вылетать туда, - поделились последними новостями о самочувствии парня его родственники в социальных сетях.

Напомним, что об истории 19-летнего парня, умирающего от опухоли головного мозга, впервые рассказала на прошлой неделе волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева. Она посетовала, что из-за карантина Ранэля не берут в больницу, и он может просто умереть дома без помощи. Сразу после публикаций в СМИ на ситуацию молодого парня обратил внимание министр здравоохранения Максим Забелин, и Ранэля госпитализировали в больницу в Салавате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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