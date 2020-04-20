В Башкирии за нарушение режима самоизоляции протоколы составили на трех тысяч человек

20 Апр 2020 2020-04-20T11:53:57+03:00

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В Башкирии за минувшую неделю на нарушителей режима самоизоляции было составлено более трех тысяч протоколов. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики рассказал секретарь регионального совета общественной безопасности Алексей Касьянов. По данным чиновника, ежедневно улицы республики патрулируют более двух тысяч сотрудников органов внутренних дел и более трехсот бойцов Росгвардии.

«Организовано взаимодействие с судами. Протоколы оперативно рассматриваются, и виновные привлекаются к административной ответственности. Вынесено несколько сотен решений о наказании в видео штрафов», – отметил Касьянов.

О том, как себя вести, если на улице останавливают полицейские из-за нарушения режима самоизоляции, рассказал уфимский адвокат.

ИСТОЧНИК KP.RU