Уфимский адвокат рассказал, что делать, если полицейские остановили за нарушение режима самоизоляции

20 Апр 2020 2020-04-20T10:13:06+03:00

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Уфимский адвокат Роман Петров записал видео, на котором рассказал, что делать, если полицейские, дружинники или представители органов власти остановили на улице за нарушение режима полной самоизоляции. Пересказываем основные пункты плана

1. Не отказываться от подписи в протоколе и расписываться в нем;

2. Указать в протоколе, что с его составлением вы не согласны, административного нарушения не совершали и указать причину, по которой покинули дом – например, для похода в магазин или к врачу, доставки продуктов и лекарств родственникам;

3. Не соглашаться на рассмотрения дела судьей без вашего участия. Указать о желании личного присутствия при рассмотрении административного дела в суде;

4. Обязательно указать о необходимости юридической помощи и требовать предоставления адвоката.

Режим полной самоизоляции в Башкирии действует с 31 марта. Выходить из дома разрешается только по уважительным причинам, в противном случае гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей. На последнем совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров пригрозил нарушителям самоизоляции «массовыми облавами» с 20 апреля.

Адвокат из Уфы рассказал, что делать, если на улице во время самоизоляции остановили полицейские // 20.04.

ИСТОЧНИК KP.RU