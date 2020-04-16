«Будут массовые облавы!»: Радий Хабиров ужесточает меры контроля самоизоляции из-за коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T12:29:31+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал с 20 апреля устроить массовые облавы на нарушителей режима самоизоляции.

Как сообщил глава республики, уже со следующего понедельника в Башкирии будут вводиться усиленные меры по контролю нарушения режима самоизоляции. Беспечным гражданам это грозит серьезными денежными штрафами. Также глава Башкирии отметил, что «справки-пропуски» от работодателей, выданные ранее будут недействительными с 9 утра 20 апреля.

- С утра 20 числа будут массовые облавы. Эта мера является ответом людям, которые безответственно относятся к нарушению режима самоизоляции, - заявил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU