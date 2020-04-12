В Уфе в закрытой на жесткий карантин РКБ умер пациент: родные пытаются забрать тело

12 Апр 2020 2020-04-12T20:15:46+03:00

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Родные и близкие Юлая Аллаярова из Мечетлинского района Башкирии оказались в эпицентре проблем, которые захлестнули многострадальную РКБ имени Куватова в Уфе. По словам его родной сестры Юлии, мужчина скончался, когда лежал в «республиканке», но забрать тело покойного и вернуть его в родную деревню стало непосильной задачей для близких.

Как рассказала Юлия в беседе с «Комсомолкой», ее брат лег в больницу 24 марта в эндокринологическое отделение с диагнозом «сахарный диабет». Спустя 10 суток он позвонил и сказал, что у него высокая температура и его переводят в реанимацию. После этого Юлай перестал выходить на связь.

- Мы стали бить тревогу, начали звонить в РКБ, но, к сожалению, не смогли ничего добиться никаких разъяснений по поводу состояния моего брата. Потом через знакомых получилось узнать хоть какую-то информацию о его состоянии. Сказали, что он в реанимации в очень тяжелом состоянии, под аппаратом ИВЛ, - говорит Юлия.

11 апреля стало известно, что Юлай Аллаяров скончался. И теперь семья должна его забрать и везти в родную деревню, за 250 километров от Уфы. Для этого им пришлось нанять ритуальщиков, которые изначально требовали с семьи 45 тысяч рублей за свои услуги.

- Маме через полчаса уже позвонили с ритуальных услуг и объявили цену 45 тысяч - бригада, погребение, гроб, перевозка тела на катафалке в закрытом гробу +дополнительно за вскрытие и хранение тела в морге 5 тысяч. Но, к сожалению, моя семья и мои родители не в состоянии собрать такую сумму, - говорит Юлия.

Семья Юлая Аллаярова считает, что в его скоропостижной кончине виноваты врачи РКБ, в том числе главврач. Она и ее родители требуют наказать персонал РКБ за халатность, по причине которой, как они утверждают, скончался мужчина.

- Ведь это - не справедливо! Человек уехал в больницу на своих ногах, а нам отдают труп! – негодует женщина.

В минздраве Башкирии отреагировали на историю. Как рассказала замминистра Ирина Кононова, родственникам позвонили в тот же, когда констатировали смерть пациента. Контактным лицом была указана мама мужчины. По словам представителя ведомства, факт передачи сведений в ритуальные услуги сотрудники устно отрицают. Разбирательство продолжается.

Напомним, что в настоящее время РКБ закрыта на двухнедельный карантин в связи со вспышкой коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU