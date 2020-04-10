Главврач уфимской РКБ предположила, когда мог появиться нулевой пациент с коронавирусом

10 Апр 2020 2020-04-10T16:06:06+03:00

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Главврач уфимской больницы имени Куватова, которая стала очагом коронавирусной инфекции и сейчас находится на карантине, рассказала, когда ориентировочно мог появиться нулевой пациент. Эльза Сыртланова предположила, что корни инфекции в РКБ уходят в начало февраля.

«Республиканская клиническая больница является местом, куда стекаются все основные неясные случаи заболевания со всей республики и соседних регионов – Челябинской области, Перми, юга, – сказала Сыртланова в эфире «Эха Москвы в Уфе». – Говорить, кто стал источником заболевания, можно только по итогам эпидемиологического расследования. Чтобы установить «нулевого пациента», мы контакты начали раскручивать – корни уходят в начало февраля, может быть, даже января».

Напомним, коронавирус подозревают у 170 пациентов и сотрудников РКБ. Девяти медикам больницы уже поставили диагноз COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU