2020-04-07T15:54:12+03:00
Общество

Жители Башкирии на самоизоляции устроили давку у входа в банк, очевидцы засняли видео

Пока финансовая организация впускает едва ли не по одному, у его порога собралась целая толпа, и никакой речи о дистанции между людьми не идет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Жители Башкирии устроили настоящую давку на входе в банк. Так, у порога финансовой организации в городе Сибае с утра собралась целая толпа людей. Их пускают в офис в строго ограниченном количестве, чтобы избежать возможности заражения коронавирусом. Однако едва ли эта профилактическая мера на что-то влияет, когда между людьми в очередях и яблоку негде упасть.

Видео, на котором толпа людей ждет своей очереди около офиса банка, появилось в городском паблике «ВКонтакте». На кадрах в основном видно пенсионеров, которые входят в группу риска по COVID-19. Слышен галдеж, ругань, споры. Люди толкаются в ожидании, когда им можно будет зайти.

В комментариях пользователи шокированы и недоумевают, с чем связан такой ажиотаж. Одни считают, что пожилые люди ломанулись оплачивать услуги ЖКХ, другие – что пенсионерам нужно снять деньги со сберкнижек, третьи полагают, что все дело в кредитных каникулах. По словам одного из местных жителей, «в Сибае работает только одно отделение «Сбербанка» – и то по вторникам, четвергам и субботам. Известно, что столпотворение началось еще с самого утра – с девяти часов – и, по всей видимости, продлится до самого закрытия банка.

Жители Сибая устроили давку у входа в банк // 7.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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