Кредитные каникулы в период самоизоляции 2020 в Башкирии: кому положены и как оформить

Из-за распространения коронавируса некоторые жители Башкирии в 2020 году могут оформить кредитные каникулы. Это значит, что банки временно перестанут начислять заемщику проценты и пени по кредиту. Это не значит, что по кредиту можно не платить - вам только дают отсрочку на ежемесячные выплаты.

Накануне Госдума приняла закон о поддержке граждан и предпринимателей при угрозе распространения инфекции коронавируса. Отвечаем на самые распространенные вопросы: кому из жителей республики положены кредитные каникулы? Как их оформить? На какую сумму?

КОМУ В БАШКИРИИ ПОЛОЖЕНЫ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Кредитные каникулы положены жителям Башкирии в 2020 году только при условии, если во время действия режима «Повышенная готовность к ЧС» их официальный доход снизился по сравнению со средним доходом в 2019 году. Если вы работали официально, то работодатель отчислял за вас налог на доходы физических лиц (НДФЛ). А значит падение уровня ваших доходов зафиксируют в Федеральной налоговой службе.

В законе четко прописано, что кредит, на который вы будете оформлять каникулы, должен быть получен до 3 апреля 2020 года.

Законодатели отмечают: жители Башкирии могут оформить кредитные каникулы в 2020 году с помощью специальных справок о том, что их доход упал из-за введения режима самоизоляции. Получить их можно в налоговой службе и предоставить в банк в течение 90 дней.

НА КАКУЮ СУММУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Жителям Башкирии, желающим оформить кредитные каникулы в 2020 году, надо знать, что есть ограничения по сумме кредита. Каникулы предоставляют только по займам, максимальная сумма которых не превышает конкретные цифры.

Кредитные каникулы для жителей Башкирии по ипотечным кредитам положены на сумму не выше 1,5 млн рублей. По автокредитам можно оформить каникулы на сумму займа не выше 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам индивидуальные предприниматели (ИП) могут оформить каникулы в 2020 году на сумму кредита не выше 300 тысяч рублей, обычные граждане – не выше 250 тысяч рублей.

Жители Башкирии могут оформить кредитные каникулы в 2020 году по кредитным картам на сумму займа не выше 100 тысяч рублей.