2020-04-07T12:56:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Кредитные каникулы в период самоизоляции 2020 в Башкирии: кому положены и как оформить

Из-за распространения коронавируса некоторые жители Башкирии могут оформить кредитные каникулы
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Из-за распространения коронавируса некоторые жители Башкирии в 2020 году могут оформить кредитные каникулы. Это значит, что банки временно перестанут начислять заемщику проценты и пени по кредиту. Это не значит, что по кредиту можно не платить - вам только дают отсрочку на ежемесячные выплаты.

Накануне Госдума приняла закон о поддержке граждан и предпринимателей при угрозе распространения инфекции коронавируса. Отвечаем на самые распространенные вопросы: кому из жителей республики положены кредитные каникулы? Как их оформить? На какую сумму?

КОМУ В БАШКИРИИ ПОЛОЖЕНЫ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Кредитные каникулы положены жителям Башкирии в 2020 году только при условии, если во время действия режима «Повышенная готовность к ЧС» их официальный доход снизился по сравнению со средним доходом в 2019 году. Если вы работали официально, то работодатель отчислял за вас налог на доходы физических лиц (НДФЛ). А значит падение уровня ваших доходов зафиксируют в Федеральной налоговой службе.

В законе четко прописано, что кредит, на который вы будете оформлять каникулы, должен быть получен до 3 апреля 2020 года.

Законодатели отмечают: жители Башкирии могут оформить кредитные каникулы в 2020 году с помощью специальных справок о том, что их доход упал из-за введения режима самоизоляции. Получить их можно в налоговой службе и предоставить в банк в течение 90 дней.

НА КАКУЮ СУММУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Жителям Башкирии, желающим оформить кредитные каникулы в 2020 году, надо знать, что есть ограничения по сумме кредита. Каникулы предоставляют только по займам, максимальная сумма которых не превышает конкретные цифры.

Кредитные каникулы для жителей Башкирии по ипотечным кредитам положены на сумму не выше 1,5 млн рублей. По автокредитам можно оформить каникулы на сумму займа не выше 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам индивидуальные предприниматели (ИП) могут оформить каникулы в 2020 году на сумму кредита не выше 300 тысяч рублей, обычные граждане – не выше 250 тысяч рублей.

Жители Башкирии могут оформить кредитные каникулы в 2020 году по кредитным картам на сумму займа не выше 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Гулять с ребенком можно и нужно»: в роспотребнадзоре Башкирии рассказали про прогулки во время режима самоизоляции
Сколько продлится карантин в уфимской больнице, где скончалась пациентка с коронавирусом
Стало известно, в каком отделении РКБ лечилась скончавшаяся пациентка из Уфы с коронавирусом
«Мы не ожидали»: глава минздрава Башкирии о смерти пациентки с коронавирусом
В Башкирии от коронавируса полностью вылечился пятый пациент
Глава минздрава Башкирии прокомментировал карантин в РКБ
В Башкирии проведено больше 10 тысяч исследований на коронавирус
Cтало известно, от кого могла заразиться коронавирусом скончавшаяся женщина из Башкирии
В Уфе женщину насмерть задавило рухнувшим от ветра рекламным щитом
«Будем работать до потери пульса»: медик из больницы в Уфе, где скончалась женщина с коронавирусом, записал видео
На ферме в Башкирии произошел пожар: сгорели 20 голов скота и более 200 бройлеров
В Башкирии подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
В уфимской больнице скончалась пациентка с подтвержденным коронавирусом
Пассажиропоток автобусов в Уфе сократился на 80%
В Уфе назвали самые криминальные районы в период полной самоизоляции
В Уфе при столкновении трех легковушек пострадали четыре человека
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
«Ужас какой. Что-то произошло и скрывают!»: появилось видео из закрытой на карантин уфимской больницы
«Альянс врачей» потребовал провести тесты на коронавирус всем врачам уфимской РКБ
В Уфе на оживленной магистрали сбили велосипедиста, он в тяжелом состоянии
В Уфе главврач закрытой на карантин больницы рассказала об анализах врачей на коронавирус
Застрявшие на оторвавшейся льдине жители Башкирии попросили спасателей не мешать им рыбачить
«Иначе через пару недель пациенты в больницах одни будут лежать»: врачи из Башкирии срочно просят помощи