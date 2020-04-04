Еще одного жителя Башкирии оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

4 Апр 2020 2020-04-04T18:43:57+03:00

Только на этот раз все произошло на территории другого региона

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Второго по счету жителя Башкирии оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима обязательной самоизоляции. Вот только произошло это уже не на территории республики, а в Ханты-Мансийском автономном округе. Фотография постановления мирового судьи Сургутского судебного района была опубликована в соцсетях.

Из материалов дела следует, что 42-летнего мужчину задержали в Сургуте 2 апреля в восемь часов утра возле городского вокзала. Он «находился в общественном месте не по месту проживания в период объявленного на территории автономного округа режима обязательной самоизоляции». На него составили административный протокол и отправили материалы в суд.

На заседании уроженец республики вину в правонарушении признал и попросил строго его не наказывать. Судья смягчающих обстоятельств в деле не нашел и оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей.

Примечательно, что в тот же день, 2 апреля, за то же самое нарушение в башкирской столице был задержан другой мужчина – 33-летний Руслан. Причем его так же оштрафовали на 15 тысяч рублей. Это был первый штраф в России по новому закону о нарушении самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU