Еще одного жителя Башкирии оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Второго по счету жителя Башкирии оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима обязательной самоизоляции. Вот только произошло это уже не на территории республики, а в Ханты-Мансийском автономном округе. Фотография постановления мирового судьи Сургутского судебного района была опубликована в соцсетях.
Из материалов дела следует, что 42-летнего мужчину задержали в Сургуте 2 апреля в восемь часов утра возле городского вокзала. Он «находился в общественном месте не по месту проживания в период объявленного на территории автономного округа режима обязательной самоизоляции». На него составили административный протокол и отправили материалы в суд.
На заседании уроженец республики вину в правонарушении признал и попросил строго его не наказывать. Судья смягчающих обстоятельств в деле не нашел и оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей.
Примечательно, что в тот же день, 2 апреля, за то же самое нарушение в башкирской столице был задержан другой мужчина – 33-летний Руслан. Причем его так же оштрафовали на 15 тысяч рублей. Это был первый штраф в России по новому закону о нарушении самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU