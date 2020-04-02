2020-04-02T19:10:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Уфимцу выписали штраф 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

33-летнего мужчину из Уфы, разгуливавшего ночью по улицам, остановили полицейские. Штраф за нарушение режима самоизоляции выписали через день.
Яна БАЗЕКИНА
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Чтобы не попасть на внушительную сумму, не выходите из дома без крайней необходимостиЧтобы не попасть на внушительную сумму, не выходите из дома без крайней необходимости
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Власти Башкирии и сотрудники правоохранительных органов не устают напоминать: в республике действует режим полной самоизоляции, а это значит, что все граждане должны оставаться дома и выходить на улицу только за покупкой продуктов и лекарств, выгулять свою собаку, выбросить мусор и доехать до работы. В противном случае нарушителей будут останавливать и штрафовать.

Первый штраф за нарушение режима самоизоляции получил 33-летний житель уфимского Затона, которого полицейские остановили ночью на улице. Мужчина прогуливался, игнорируя все требования оставаться дома, за что и был оштрафован. И хотя уфимец раскаялся в своем неразумном поведении, ему придется заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

- Сотрудниками полиции продолжаются профилактические рейды. В настоящее время составлено около 15 протоколов за нарушения режима. Все они будут переданы для рассмотрения в суды, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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