2020-04-01T09:33:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии зарегистрирован восьмой случай заражения коронавирусом

Новый заболевший снова появился в Кумертау
Эльвина АПАРИНА
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Фролов попросил горожан не нарушать режим самоизоляции, оставаться дома в целях безопасности.Фролов попросил горожан не нарушать режим самоизоляции, оставаться дома в целях безопасности.
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1 апреля в Кумертау зафиксирован еще один случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр города Олег Фролов. Кто стал восьмым зараженным в Башкирии и имел ли он связь с 67-летней жительницей города, у которой недавно выявили инфекцию, не уточняется.

Фролов попросил горожан не нарушать режим самоизоляции, оставаться дома в целях безопасности.

- Самое безопасное место сейчас – ваш дом! – написал мэр.

Напомним, что вчера стало известно о новой зараженной из Кумертау. Ею оказалась 67-летняя пенсионерка, вернувшаяся из Европы. Со слов горожан, она не стала соблюдать режим самоизоляции и разгуливала по городу.

В данный момент в республике восемь зараженных. Одна уже выздоровела, и вчера ее выписали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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