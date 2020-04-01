В Башкирии зарегистрирован восьмой случай заражения коронавирусом
1 апреля в Кумертау зафиксирован еще один случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр города Олег Фролов. Кто стал восьмым зараженным в Башкирии и имел ли он связь с 67-летней жительницей города, у которой недавно выявили инфекцию, не уточняется.
Фролов попросил горожан не нарушать режим самоизоляции, оставаться дома в целях безопасности.
- Самое безопасное место сейчас – ваш дом! – написал мэр.
Напомним, что вчера стало известно о новой зараженной из Кумертау. Ею оказалась 67-летняя пенсионерка, вернувшаяся из Европы. Со слов горожан, она не стала соблюдать режим самоизоляции и разгуливала по городу.
В данный момент в республике восемь зараженных. Одна уже выздоровела, и вчера ее выписали.
ИСТОЧНИК KP.RU