Коронавирус в Башкирии, новости на 1 апреля 2020 года: число заболевших растет

По последним новостям на 1 апреля 2020 года, в Башкирии продолжает расти число зараженных коронавирусом. По состоянию на 31 марта 2020 года в республике насчитывается уже 7 инфицированных – два новых случая зарегистрировано в Уфе и Кумертау. Оказалось, что уфимский студент, вернувшийся из Франции, заразил свою сестру – это первый контактный, а не привозной случай заражения в республике.

Второй пациенткой стала 67-летняя жительница Кумертау, которая на днях прилетела из Италии. Соседи рассказывают, что пенсионерка проигнорировала самоизоляцию, а отправилась в ЖЭУ за квитанциями и в магазин за продуктами, общалась с соседями и приехавшими в гости детьми.

Нарушителей режима будут ловить и выписывать протоколы и штрафыФото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на очередном брифинге по коронавирусу, все пациенты находятся в изолированных боксах инфекционной клиники, где получают необходимое лечение в соответствии с рекомендациями отечественных и зарубежных специалистов. Установлены все контактировавшие с ними лица, у них также взят анализ на коронавирус.

- С подозрением на опасную инфекцию в стационарах республики сейчас находится 107 человек, включая 18 детей, - уточнил Максим Забелин.

ПЕРВАЯ ПАЦИЕНТКА С КОРОНАВИРУСОМ ВЫЛЕЧИЛАСЬ И ЕДЕТ ДОМОЙ

Есть и хорошая новость: одна из сестер из Дюртюлей, которые заразились коронавирусом во время своего долгожданного путешествия по Европе на круизном лайнере, была 31 марта выписана домой. 35-летняя Ляйсан Х. чувствует себя прекрасно и не представляет никакой опасности заражения для окружающих.

Первая пациентка с коронавирусом уже выздоровела, и ее выписали домой. Фото: соцсети

- Я еду домой к своим близким, родным. У меня и на начало карантина и сейчас – все хорошо! Благодарю Вас за Вашу поддержку и понимание! Отдельную благодарность хочу выразить медицинскому персоналу за их доброту и человеческое отношение. Всем желаю здоровья и добра! – написала Ляйсан в своем Инстаграме.

В минздраве республики отметили, что сейчас женщина должна соблюдать режим полной самоизоляции, как и остальные горожане.

ОБЪЯВЛЕН РЕЖИМ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

С 20.00 31 марта в Башкирии, по примеру Москвы и ряду других регионов, включается режим полной самоизоляции, который продлится «до особого указания». Соответствующий указ уже подписал глава региона Радий Хабиров.

Теперь жителям республики запрещается без крайней необходимости покидать свои дома. Особенно, это касается граждан старше 65-ти лет и лиц, страдающих хроническими болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и т.д. Все экстренные службы и организации, обеспечивающие производство и поставку товаров первой необходимости, будут работать в штатном режиме.

Выходить можно будет только за продуктами или в аптекуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Это поможет нам избежать тяжёлых последствий. Я благодарен землякам за ответственное отношение к собственному здоровью и, надеюсь, что и далее вы будете благоразумными, чтобы всё это быстрее закончилось, - подчеркнул Радий Хабиров.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА?

На время полной самоизоляции жителям республики необходимо оставаться дома. Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости:

1. Когда человеку требуется экстренная (с приездом скорой помощи) или неотложная медицинская помощь;

2. Нужно сходить до ближайшего магазина за продуктами или в аптеку за лекарствами;

3. Можно вынести мусор до ближайшего контейнера;

4. Можно выгулять домашних животных, не отходя дальше 100 метров от дома;

5. Чтобы добраться до места работы, при условии, если вы работаете в организациях жизнеобеспечения, правоохранительных органах или органах власти, или на вас не распространяется действие указа Президента РФ о нерабочей неделе.

Собак выгуливать можно, но быстро и на расстоянии 100 метров от дома максимумФото: Евгения ГУСЕВА

СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ – НЕ МЕНЕЕ 1,5 МЕТРОВ!

Во время режима полной самоизоляции, находясь в общественных местах – в магазинах, аптеках, на остановках и в общественном транспорте – необходимо соблюдать дистанцию минимум 1,5 метра. Исключение составляют только поездки на такси. Также необходимо выходить на улицу только в защитных масках, а приходя домой, нужно тщательно мыть руки и лицо, а также снимать и проветривать верхнюю одежду.

Также на еженедельной оперативке в правительстве Башкирии уточнили, что в некоторые магазины можно будет заходить только по одному покупателю. Такие ограничения касаются торговых ларьков, чья площадь не превышает 50 квадратных метров.

- Магазины в шаговой доступности с маленьким залом посетителей будут пускать по одному, если площадь больше 50 метров, то по два, по три, – сообщила заместитель начальника Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Эльвира Матвеева.

В крупных магазинах и супермаркетах установят специальную разметку, определяющую 1,5 –метровое расстояние между посетителями – переступать эту отметку не следует.

В магазинах и общественном транспорте нужно держаться на расстоянии 1,5 метровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАРУШИТЕЛИ БУДУТ ОШТРАФОВАНЫ

Также в правительстве Башкирии подчеркнули, что на протяжении всего режима самоизоляции, по улицам будут патрулировать сотрудники правоохранительных органов, а также народные дружинники и социальные работники. Они по громкоговорителям будут оповещать горожан о необходимости оставаться дома. Бесцельно шатающихся по улицам города будут штрафовать – в КоАПП уже внесены поправки, ужесточающие наказание за нарушение карантина. В МВД республики добавили, что при выходе на улицу желательно иметь с собой удостоверение личности.

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ О РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

1. Можно ли отвозить продукты родственникам?

- Отвозить лекарства и продукты родителям не запрещено.

2. Будет ли закрыт въезд в Уфу?

- Закрывать выезд и въезд в город власти Уфы не планируют.

3. Будет ли работать общественный транспорт и такси?

- Общественный транспорт и такси будут работать в обычном режиме, но пользоваться ими нужно только если вам нужно доехать до больницы или на работу. Также будет прекращено автобусное сообщение с другими регионами России, а количество рейсов между городами и селами Башкирии значительно сократят.

Пожилым людям на помощь придут волонтерыФото: Алексей БУЛАТОВ

4. Как будут работать поликлиники в период полной самоизоляции?

- Поликлиники и станции переливания крови будут работать в штатном режиме. Экстренным больным медицинская помощь будет оказываться в полном объеме.

5. Будут ли разносить пенсию в период полной самоизоляции?

- Пенсию и другие социальные выплаты почтальоны будут разносить без перебоев. Для безопасности их обеспечат защитными масками и костюмами.