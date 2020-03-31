2020-03-31T17:06:54+03:00
Общество

Какие документы нужны, чтобы выйти на улицу при режиме самоизоляции в Башкирии

Власти республики выпустили поправки к указу о режиме самоизоляции
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С сегодняшнего дня, 31 марта, в Башкирии вводится режим полной самоизоляции граждан. Теперь выходить на улицу можно лишь по уважительным причинам: на работу, в ближайший магазин, аптеку, чтобы выгулять собаку или вынести мусор.

При этом при себе придется носить паспорт или иной документ, удостоверяющий вашу личность. Эта прописано в обновленном Указе главы Башкирии о введении режима "Повышенная готовность". Если вы едете на работу или с нее, оказываете транспортные услуги или услуги доставки, у вас помимо паспорта должна быть справка от работодателя. Форма справки утверждается администрациями муниципальных районов и городских округов.

Уфимские власти, напомним, уже принимают заявки на выдачу пропусков. Телефон для обращений: 8 917 800 37 68 и 8 917 800 37 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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