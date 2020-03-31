Стало известно, кто и как в Уфе будет выдавать спецпропуска в период самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T15:54:34+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин представил положение о пропускной системе на время режима полной самоизоляции. Глава городской администрации рассказал о нюансах спецпропусков во время совещания в правительстве Башкирии.

Отвечать за выдачу спецпропусков в Уфе будет Управление делами администрации города. Эскизы пластиковых индивидуальных и транспортных пропусков для госорганов, муниципальных предприятий и учреждений города уже разработаны. Они имеют персональную нумерацию.

Уфимские власти назначили группу по приему заявок на выдачу пропусков. Их начнут выдавать с завтрашнего дня, 1 апреля, с 14:00 до 20:00 в ежедневном режиме. Телефон для обращений: 89178003768 и 89178003753.

«Руководители предприятий промышленности и потребительского рынка должны определить внутренним документом список сотрудников, работающих непрерывно, для выдачи им справок, где нужно указать номер телефона отдела кадров для удостоверения личности работника при необходимости. Для всех транспортных средств, вне зависимости от форм собственности, должны быть путевые листы», – объяснил Ульфат Мустафин.

Положение городской администрации будет утверждено до конца сегодняшнего дня. Завтра его опубликуют в свободном доступе.

Радий Хабиров попросил другие муниципалитеты Башкирии перенять опыт Уфы и разработать документацию в соответствии с особенностями своих территорий. «Каждый глава сам лично, сами у себя определят порядок обеспечения пропускного режима и порядок выдачи удостоверений – какими они будут, какой формат и так далее».

ИСТОЧНИК KP.RU