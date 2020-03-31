В двух городах Башкирии ожидают пик заболеваемости коронавирусом
Власти Башкирии обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Сибае и Баймаке. Там возможен всплеск заболеваемости.
«Сейчас мы очень переживаем за Сибай и Баймак. Вполне возможно, Сибай и Баймак выстрелят нам большим количеством зараженных», - заявил на совещании с главами районных администраций Радий Хабиров. - «Кто нам это привез? Два безответственных жителя Челябинской области».
Напомним, они съездили за границу, а вернувшись, не только не ушли на самоизоляцию, но вышли на рынок в Сибае торговать мясом. Анализы позже подтвердили наличие у них вируса COVID-19. Рынок быстро обработали, а всех, кто покупал там продукты, попросили изолироваться и обратиться к врачам.
ИСТОЧНИК KP.RU