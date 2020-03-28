2020-03-28T23:13:29+03:00
Общество

В Башкирии экстренно обрабатывают рынок из-за продавца, у которого нашли коронавирус

Весь город обвиняет торговца мясом в халатности
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Сибайский городской рынокФото: Сибайский городской рынок
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28 марта стало известно, что в башкирском городе Сибае возникла опасная ситуация. На брифинге минздрава Башкирии сообщили, что 22 марта на рынке рынке «Воскресный», что на Матросова, 4, в мясном павильоне торговал мужчина, который незадолго до этого вернулся из-за границы. Он знал, что нужно изолироваться, но проигнорировал требования Роспотребнадзора и пришел торговать. Как оказалось в дальнейшем, он был доставлен в больницу в Магнитогорске, а потом у него подтвердили наличие новой коронавирусной инфекции.

Теперь всех жителей Сибая, кто мог контактировать с этим человеком и его семьей, просят изолироваться или обратиться к врачам. Известно, что он торговал на месте №37 и его зовут Муржан.

Днем руководство и работники Сибайского городского рынка приступили к санитарной обратобтке здания. По словам директора, специальным составом покрываются все прилавки, полы, стены и двери.

Фото: Сибайский городской рынок

Фото: Сибайский городской рынок

- Мы специально потом пустим особый пар по всему помещению, чтобы покрыть все поверхности и достать все щели, - рассказал руководитель организации.

Жители Сибая дали резко негативную оценку поведению продавца мясом, который пришел торговать зная, что мог подхватить коронавирус.

- Из-за халатности одного человека весь Сибай на «ушах» стоит. Сам человек по образованию ветеринар, столько лет работает с мясом. Знает, что такое сибирская язва и так далее. Безответственно отнёсся к здоровью своих соседей, - пишет одна из жительниц города.

В Башкирии экстренно обрабатывают рынок из-за коронавируса // 28.03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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