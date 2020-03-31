2020-03-31T14:41:36+03:00
Общество

В уфимские магазины посетителей будут пускать по одному

Это касается маркетов, площадь которых меньше 50 «квадратов»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В крупных магазинах Уфы уже появилась специальная разметкаВ крупных магазинах Уфы уже появилась специальная разметка
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В ряд магазинов в Уфе можно будет зайти только одному посетителю. Речь идет о небольших торговых точках с небольшой площадью. Об этом стало известно на еженедельной оперативке в городской администрации.

«Магазины в шаговой доступности с маленьким залом до 50 квадратных метров посетителей будут пускать по одному, если более, то по два, по три», – сообщила заместитель начальника Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Эльвира Матвеева.

Тем временем в столичным супермаркетах и торговых центрах появились специальные разметки – они напоминают посетителям о соблюдении полутораметровой дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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