В супермаркетах Уфы появилась разметка для соблюдения дистанции

31 Март 2020 2020-03-31T07:05:49+03:00

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В уфимских супермаркетах начали наносить разметку, напоминающую посетителям о том, что важно соблюдать дистанцию. Рекомендуемое расстояние между людьми - 1,5-2 метра, но, стоя в очереди или выбирая товары, многие забывают об этой мере предосторожности. Сигнальные указатели, как надеются власти, как раз послужат напоминанием.

"Гражданам рекомендовано не посещать общественные мета без лишней надобности. Однако, если возникла необходимость в приобретении продуктов питания и лекарственных средств - соблюдайте дистанцию между людьми!", - призывают в городской администрации.

Напомним, в Башкирии пока остается пять зараженных коронавирусной инфекцией, новых случаев не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU