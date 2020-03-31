В Башкирии в период полной самоизоляции будут введены спецпропуска

31 Март 2020 2020-03-31T13:49:00+03:00

В период самоизоляции выходить из дома разрешено только в некоторых случаях Фото: Иван МАКЕЕВ

Кто их получит, будут решать муниципальные районы и городские округа

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В Башкирии в период полной самоизоляции некоторым жителям будут выдавать спецпропуска для передвижения по улицам. Об этом брифинге сообщил замруководителя Администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев. Кто именно получит пропуск, будут решать администрация муниципальных районов и городских округов.

«Мы прекрасно понимаем, что есть организации, которые занимаются доставкой еды, продуктов питания до магазинов и так далее. Мы им советуем сегодня же связаться с территориальными властями, чтобы получить четкие рекомендации, как им действовать дальше и какие пропуска они получат, – рассказал Кильсенбаев.

О том, в каких случаях при выходе из дома спецпропуск иметь не обязательно, рассказал глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU