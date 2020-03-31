31 Март 2020 2020-03-31T11:36:28+03:00

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В связи с введением полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Башкирия прекращает автобусное сообщение с другими регионами. Кроме того, будет сокращено количество междугородних рейсов. Об этом сообщил Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях.

Всеобщая самоизоляция в республике будет введена сегодня, 31 марта, указом главы региона. Она предусматривает ряд мер, связанных в первую очередь с ограничением в передвижении по улицам. За порядком будут следить полицейские, дружинники и соцслужбы.

ИСТОЧНИК KP.RU