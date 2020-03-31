Минздрав Башкирии опроверг информацию о трех беременных женщинах с подозрением на коронавирус
Ранее сообщалось, что они контактировали с инфицированными
В Минздраве опровергли информацию о госпитализированных с подозрением на коронавирус беременных женщинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В министерстве здравоохранения Башкирии опровергли информацию о беременных женщинах, доставленных в третий уфимский роддом с подозрением на COVID-19.
«На сегодняшний день нет ни одной беременной с подозрением на коронавирус», – сообщили в пресс-службе Минздрава.
Ранее сообщалось, что сегодня утром, 31 марта, беременных, якобы контактировавших с зараженными, госпитализировали в родильный дом, перепрофилированный под инфекционное отделение. Отмечалось также, что в медучреждении готовятся к 14-дневной самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU