2020-03-31T08:29:31+03:00
Общество

Минздрав Башкирии опроверг информацию о трех беременных женщинах с подозрением на коронавирус

Ранее сообщалось, что они контактировали с инфицированными
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В Минздраве опровергли информацию о госпитализированных с подозрением на коронавирус беременных женщинВ Минздраве опровергли информацию о госпитализированных с подозрением на коронавирус беременных женщинФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В министерстве здравоохранения Башкирии опровергли информацию о беременных женщинах, доставленных в третий уфимский роддом с подозрением на COVID-19.

«На сегодняшний день нет ни одной беременной с подозрением на коронавирус», – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 31 марта, беременных, якобы контактировавших с зараженными, госпитализировали в родильный дом, перепрофилированный под инфекционное отделение. Отмечалось также, что в медучреждении готовятся к 14-дневной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта
Мэр Уфы поручил закрыть детские площадки во дворах
Минздрав Башкирии опроверг информацию о трех беременных женщинах с подозрением на коронавирус
В роддом Уфы доставили трех беременных: они контактировали с зараженными COVID-19
В Уфе изменились сроки призыва на военную службу
Уфимец пронзил ножом приятеля, которого приревновал к жене
В супермаркетах Уфы появилась разметка для соблюдения дистанции
В Уфе полицейские накрыли интим-салон
Уфа оказалась в числе городов-лидеров по самоизоляции
Пассажиропоток на внутренних рейсах аэропорта Уфы сократился на 60%
В одном из сел Башкирии обнаружили труп младенца
Режим самоизоляции из-за коронавируса в Башкирии: вопрос о жестком карантине отложен
Запасов продовольствия в Башкирии хватит на полгода - Минсельхоз республики
Родственник зараженного коронавирусом торговца, продававшего мясо в Башкирии, обратился к общественности
В аэропорту Санкт-Петербурга поймали насильника из Уфы
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
Башкирскому комдиву Шаймуратову посмертно присвоили звание Героя России
В Башкирии можно будет сдать платный тест на коронавирус
«Это не кондитерские изделия»: жителей Башкирии призвали не закупать лекарства впрок
В Башкирии детям-сиротам выделили жилье в новостройках с пеньками вместо фундамента
В Уфе парки и детские площадки закрываются на карантин из-за коронавируса
В Уфе закрыли все киоски с газетами и журналами
Zainetdin впервые выступил на БСТ в формате лайф-шоу
Более 227 жителей Сибая отправили на карантин после посещения рынка, где торговал зараженный COVID-19
Последние данные по коронавирусу в Башкирии на 30 марта
Регулировка температуры внутри жилого дома – обязанность управляющей компании
В Башкирии рассказали, как правильно находиться дома на самоизоляции
В тюрьмах Башкирии приступили к пошиву многоразовых масок
Чиновник, нарушивший в Башкирии режим самоизоляции после отпуска, ушел с поста «по собственному желанию»