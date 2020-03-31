В роддом Уфы доставили трех беременных: они контактировали с зараженными COVID-19
Сегодня утром, 31 марта, в уфимский роддом №3, перепрофилированный под инфекционное отделение для женщин с COVID-19, были доставлены три беременные горожанки. У них подозревают коронавирусную инфекцию, сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на собеседника в медучреждении.
По его словам, все вирус у всех трех пациенток еще не подтвержден, однако известно, что они контактировали с зараженными. В настоящий момент роддом готовится к 14-дневной самоизоляции.
По состоянию на 30 марта в Башкирии коронавирус выявлен у пяти человек. Под подозрением в стационарах находятся больше сотни жителей республики.
ИСТОЧНИК KP.RU