Уфа оказалась в числе городов-лидеров по самоизоляции
Довольно большой процент уфимцев соблюдает режим самоизоляции. К такому выводу пришли аналитики компании Яндекс. С 30 марта они начали рассчитывать специальный индекс самоизоляции, где 5 означает, что "все сидят по домам", а 0, что все гуляют.
Значения индекса меняются каждый день и в течение дня. Актуальный показатель для Уфы на 6:00 часов утра 31 марта составляет 4,8. "На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома", - гласит пометка Яндекса.
Такой же показатель у Москвы, Санкт-Петербурга и многих других миллионников. Высший на данный момент балл - 4,9 показали только Самара, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.
Напомним, что сегодня, 31 марта, власти Башкирии должны определить, стоит ли вводить в регионе жесткий карантин с обязательной самоизоляцией для всех.
ИСТОЧНИК KP.RU