2020-03-31T06:07:57+03:00
Общество

Уфа оказалась в числе городов-лидеров по самоизоляции

Большинство уфимцев сидит по домам
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Довольно большой процент уфимцев соблюдает режим самоизоляции. К такому выводу пришли аналитики компании Яндекс. С 30 марта они начали рассчитывать специальный индекс самоизоляции, где 5 означает, что "все сидят по домам", а 0, что все гуляют.

Значения индекса меняются каждый день и в течение дня. Актуальный показатель для Уфы на 6:00 часов утра 31 марта составляет 4,8. "На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома", - гласит пометка Яндекса.

Такой же показатель у Москвы, Санкт-Петербурга и многих других миллионников. Высший на данный момент балл - 4,9 показали только Самара, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Напомним, что сегодня, 31 марта, власти Башкирии должны определить, стоит ли вводить в регионе жесткий карантин с обязательной самоизоляцией для всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта
Мэр Уфы поручил закрыть детские площадки во дворах
Минздрав Башкирии опроверг информацию о трех беременных женщинах с подозрением на коронавирус
В роддом Уфы доставили трех беременных: они контактировали с зараженными COVID-19
В Уфе изменились сроки призыва на военную службу
Уфимец пронзил ножом приятеля, которого приревновал к жене
В супермаркетах Уфы появилась разметка для соблюдения дистанции
В Уфе полицейские накрыли интим-салон
Уфа оказалась в числе городов-лидеров по самоизоляции
Пассажиропоток на внутренних рейсах аэропорта Уфы сократился на 60%
В одном из сел Башкирии обнаружили труп младенца
Режим самоизоляции из-за коронавируса в Башкирии: вопрос о жестком карантине отложен
Запасов продовольствия в Башкирии хватит на полгода - Минсельхоз республики
Родственник зараженного коронавирусом торговца, продававшего мясо в Башкирии, обратился к общественности
В аэропорту Санкт-Петербурга поймали насильника из Уфы
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
Башкирскому комдиву Шаймуратову посмертно присвоили звание Героя России
В Башкирии можно будет сдать платный тест на коронавирус
«Это не кондитерские изделия»: жителей Башкирии призвали не закупать лекарства впрок
В Башкирии детям-сиротам выделили жилье в новостройках с пеньками вместо фундамента
В Уфе парки и детские площадки закрываются на карантин из-за коронавируса
В Уфе закрыли все киоски с газетами и журналами
Zainetdin впервые выступил на БСТ в формате лайф-шоу
Более 227 жителей Сибая отправили на карантин после посещения рынка, где торговал зараженный COVID-19
Последние данные по коронавирусу в Башкирии на 30 марта
Регулировка температуры внутри жилого дома – обязанность управляющей компании
В Башкирии рассказали, как правильно находиться дома на самоизоляции
В тюрьмах Башкирии приступили к пошиву многоразовых масок
Чиновник, нарушивший в Башкирии режим самоизоляции после отпуска, ушел с поста «по собственному желанию»