Режим самоизоляции из-за коронавируса в Башкирии: вопрос о жестком карантине отложен

30 Март 2020 2020-03-30T19:33:44+03:00

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Власти пока не будут вводить режим полной самоизоляции в Уфе и Башкирии. Как сообщает пресс-служба главы республики, вопрос о введении жесткого карантина будет решаться во вторник, 31 марта. Предварительное время заседания – 17:00 по местному времени.

Ввести режим самоизоляции и быть к нему готовым призвал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Сегодня, 30 марта, на карантин перешла Москва – улицы российской столицы опустели. Покидать свою квартиру можно только по уважительным причинам, к числу которых относят поход в магазин, аптеку, на работу или по срочным делам. В ближайшие дни власти города введут пропускную систему, после чего на улицу будет невозможно выйти без специального документа.

Примеру Москвы уже последовали многие регионы. На момент публикации статьи, режим полной самоизоляции ввели Московская, Липецкая, Мурманская, Калининградская, Вологодская, Иркутская, Брянская и Свердловская области, республики Татарстан, Якутия, Адыгея и Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU