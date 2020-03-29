На «анти-карантинной» вечеринке в Уфе полиция задержала 11 человек

29 Март 2020 2020-03-29T16:15:31+03:00

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В полиции Башкирии рассказали о подробностях вчерашнего скандала в клубе «G-Room». Накануне вечером в этом заведении проходила шумная вечеринка, гостями которой стали десятки молодых людей. И все это – в разгар мировой пандемии коронавируса, когда власти региона и страны ограничивают массовые собрания людей ради их же здоровья.

- Информация поступила от волонтеров, - сообщили в полиции. – В Гостиный двор, где располагается клуб, выехали наши сотрудники. В концерте принимали участие больше 50 человек. Мы приняли решение доставить в отделение полиции 11 несовершеннолетних, в отношении их родителей составлены протоколы по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию».

Полицейские уточнили, что материалы по этому случаю уже направлены в Роспотребнадзор. Организаторы мероприятия нарушили действующий указ главы Башкирии о запрете массовых мероприятий и «повышенной готовности».

ИСТОЧНИК KP.RU