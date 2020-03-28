2020-03-28T23:10:58+03:00
Общество

Карантин не указ: В Уфе подростки устроили «запретную» вечеринку в ночном клубе

Безудержное веселье остановили нагрянувшие полицейские
Павел КРАЙНОВ
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Поздно ночью стало известно, что руководство одного из ночных клубов Уфы не восприняло всерьез требование закрыть заведение на карантин. Уже с середины недели по всей Башкирии не работают ночные клубы, не проводятся дискотеки и отменяются всевозможные шоу и концерты из-за угрозы коронавируса. Но только не в клубе «G-room», что в Гостином дворе. Как оказалось, сегодня там яблоку было негде упасть от наплыва гостей. И это при запрете собираться более 50 человек и жестких ограничениях на любые развлекательные мероприятия!

Исполняя долг по охране общественного порядка, в здание клуба в разгар вечеринки нагрянули сотрудники полиции. Они обнаружили на танцполе множество посетителей, по виду напоминающих школьников. Чтобы выяснить, что там делают подростки, да еще и во время повсеместного карантина, полицейские обратились к администратору.

- Что-то у нас в одночасье вся тусовка закончилась, я так понимаю? – задает вопрос администраторам сотрудник полиции.

В ответ роганизатолр вечеринки только пытается оправдаться. Вышло не убедительно.

- Мы подходили в Гостиный двор и спрашивали, нам закрываться или нет? Нам ответили, что пока не надо, - заявил сотрудник клуба.

- То есть у вас сегодня ничего противозаконного не происходило? – задает вопрос страж порядка.

- Вы мне покажите документы, я не владею информацией. Каждый день новая информация, - говорит мужчина.

По всей видимости, один из организаторов «антикарантинной вечеринки» решил, что новости лучше не читать. Теперь хозяевам клуба грозит большой штраф.

Вечеринка во время карантина в Уфе // instagram: @govoryachestno // 29.03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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