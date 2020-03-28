Стало известно о состоянии заболевших коронавирусом в Башкирии
Сегодня, 28 марта, в минздраве Башкирии состоялся брифинг по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике. Министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал о состоянии заболевших. Напомним, на сегодняшний день в Башкирии четыре подтвержденных случая – трое взрослых и один ребенок.
- Состояние удовлетворительное, лечение проходит в штатном режиме, - подчеркнул министр.
Забелин также раскритиковал двух женщин, которые привезли коронавирус из заграничной поездки. Напомним, одна из пациенток заявила, что не сожалеет о своем круизе в Европу, из которого она вернулась с коронавирусом.
— Это в первую очередь неуважение к окружающим. Мы живем в цивилизованном обществе и, те мероприятия, которые мы предпринимаем, очень важны. Нужно серьезно относиться к этому, - заявил министр.
ИСТОЧНИК KP.RU