«Нисколько не жалею, круиз был шикарным»: заразившаяся коронавирусом жительница Башкирии вышла в прямой эфир

26 марта в прямой эфир в Инстаграме вышла одна из заразившихся коронавирусом жительница Башкирии. Как ранее сообщала «КП-Уфа», среди четверых заболевших китайской инфекцией две сестры 35 и 50 лет. Обе они вернулись в республику из Европы, куда ездили в путешествие своей мечты.

В прямой эфир 35-летняя Линара (имя изменено – Ред.) вышла для того, чтобы лично рассказать о своем состоянии, ведь вокруг них сейчас много разговоров – и правды, и не очень. Во время трансляции она показала и старшую сестру Фаину, которая в этот момент читала книгу.

«У НАС ВСЕ ОТЛИЧНО!»

Выяснилось, что накануне о женщинах ходили слухи, что те находятся в реанимации. Линара поспешила развеять эти слухи и отметила, что «у них все отлично», и лежат они в люксовой палате. Напомним, что сестры сейчас проходят лечение в 4-ой инфекционной больнице Уфы.

- Мы в люксовой палате, у нас все есть, все здорово. Состояние наше отличное, на момент нашего приезда с круиза у нас было хорошее состояние, и сейчас оно у нас хорошее. У нас взяли анализы, мазок, кровь, мочу, биохимию, ЭКГ, рентген, все в норме без патологий, - говорит Линара.

Далее Линара рассказала, чем их лечат – сестрам дают таблетки в капсулах, которые они пьют раз в день. Женщина действительно выглядит весело и отлично.

ДИАГНОЗ СВОИМИ ГЛАЗАМИ НЕ ВИДЕЛА

Линара признается, что диагноз своими глазами не видела и даже не знает, что с ней.

- Насчет нашего диагноза, тут я вам ничего не могу сказать, потому что я своими глазами этот диагноз не видела, своими руками не трогала. Каждую минуту спрашиваю у врача, какой у нас диагноз. Сегодня в очередной раз получила ответ, что его нам поставить не могут. Делайте выводы сами, - размахивает руками пациентка.

О ШИКАРНОЙ ПОЕЗДКЕ НЕ ЖАЛЕЮ

Несмотря на то, что Линара и Фаина заразились коронавирусом во время поездки по Европе на шикарном лайнере, они вовсе не жалеют, что не остались дома. Их отдых прошел незабываемо и шикарно. Рискнули сестры ехать, потому что, с их слов, на тот момент все границы были еще открыты.

- Нисколько не жалею, круиз был шикарным. Когда уезжали, все было доступно, все было открыто и все было разрешено, поэтому мы съездили в свой круиз. Мы как порядочные и ответственные люди приняли все меры безопасности, мы приехали в масках и сами себя посадили на карантин. Для того, чтобы обезопасить нас, вас, окружающих, своих близких и родных, хотя на тот момент не было такого строгого ограничения. Мы даже со своими близкими не контактировали, детей своих не видели, очень по ним соскучились, - говорит Линара. – Дай Бог 14 дней пройдет, и мы выйдем, обнимемся, поцелуемся.

Линара говорит, что сами позвонили медработникам.

- Я еще раз хочу сказать, что у нас все здорово, все хорошо! – подытожила Линара и попросила людей быть добрее друг к другу.

- Берегите себя, не стрессуйте. Не надо опускать ваш иммунитет страхами, стрессами, будьте здоровы, пожалуйста. Желаю мир во всем мире и чтобы этот мир был внутри вас, я вам всем желаю здоровья, добра и до скорых встреч.