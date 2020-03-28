В Башкирии бизнесмен пожертвовал для городской больницы два аппарата ИВЛ

28 Март 2020 2020-03-28T09:34:36+03:00

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Директор Уральского пружинного завода Денис Лукманов в качестве благотворительной помощи купил два аппарата искуственной вентиляции легких для Белорецкой городской больницы. Как сообщает ИА «Башинформ», в ближайшие дни ожидается доставка и монтаж оборудования.

- Я чувствую себя ответственным за тот социум, в котором живу и работаю. Сегодня обстоятельства складываются так, что необходимо сплотиться: вместе мы сильнее, и только так сможем преодолеть все трудности, - цитирует предпринимателя ИА «Башинформ».

Бизнесмен также купил зак счет предприятия 10 пульсоксиметров и 1000 масок для городской больницы. Их тоже скоро доставят по месту назначения.

Ранее уфимский предприниматель пообещал подарить пожилым людям велотренажеры. Чтобы пережить повсеместный карантин в хорошей форме.

ИСТОЧНИК KP.RU