В Башкирии бизнесмен пожертвовал для городской больницы два аппарата ИВЛ
Директор Уральского пружинного завода Денис Лукманов в качестве благотворительной помощи купил два аппарата искуственной вентиляции легких для Белорецкой городской больницы. Как сообщает ИА «Башинформ», в ближайшие дни ожидается доставка и монтаж оборудования.
- Я чувствую себя ответственным за тот социум, в котором живу и работаю. Сегодня обстоятельства складываются так, что необходимо сплотиться: вместе мы сильнее, и только так сможем преодолеть все трудности, - цитирует предпринимателя ИА «Башинформ».
Бизнесмен также купил зак счет предприятия 10 пульсоксиметров и 1000 масок для городской больницы. Их тоже скоро доставят по месту назначения.
Ранее уфимский предприниматель пообещал подарить пожилым людям велотренажеры. Чтобы пережить повсеместный карантин в хорошей форме.
ИСТОЧНИК KP.RU