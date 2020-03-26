Уфимец пообещал в канун карантина подарить пенсионерам велотренажеры

26 Март 2020 2020-03-26T15:43:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель популярного в Уфе фитнес-центра Адиль Юлдашев подарит пожилым людям велотренажеры, чтобы те могли заниматься спортом даже на карантине. Об этом предприниматель рассказал на своей странице в Facebook.

«Мы решили поддержать тех, кому сейчас еще тяжелее. У нас занимаются клиенты разного возраста, среди них есть пожилые люди от 65+, которым государственными указами рекомендовано ограничить передвижение вне дома», – написал Юлдашев.

Он добавил, что пожилым людям будет очень сложно не только эмоционально, но и физически. «Поэтому мы решили подарить всем нашим клиентам 65+ с годовой действующей картой - велотренажеры». По признанию Адиля, в фитнес-клубе занимаются 12 человек – по всей видимости, они и получат тренажеры.

Напомним, в Уфе карантин могут ввести уже завтра, 27 марта. Сегодня будет готов соответствующий нормативный акт.

ИСТОЧНИК KP.RU