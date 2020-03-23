2020-03-23T09:45:10+03:00
Общество

В Башкирии закрыли кинотеатры и запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек

Указ вступит в силу до 14:00 23 марта
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Башкирии внесли дополнительные ограничения из-за угрозы коронавирусаВ Башкирии внесли дополнительные ограничения из-за угрозы коронавируса
Изменить размер текста:

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил внести изменения в указ о введении статуса повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Поправки подразумевают сокращение количества пребывающих на мероприятиях людей и закрытие некоторых учреждений.

«Мы количество собирающихся на мероприятиях сокращаем с 250 до 50 человек. Внести в указ закрытие на территории Республики Башкортостан всех бассейнов. Нужно открыть два дополнительных обсерватора. Один – на границе с Татарстаном, другом – с Челябинской областью. И четвертый момент: мы закрываем все кинотеатры», - заключил глава Башкирии.

Указ должны подписать сегодня, 23 марта, до 14:00. С того же момента он вступает в силу.

Хабиров добавил, что учреждения допобразования, спортивные секции пока не закрываются, и поручил вести работу с тренерами, директорами школ по вопросам повышенных санитарных правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В РКБ имени Куватова в Уфе из-за коронавируса открыт только один вход: люди лезут через забор
В уфимской больнице из-за коронавируса закрыли приемное отделение
В Башкирии вынесли приговор сотруднице крупного банка, которая похитила 22 млн рублей у клиентов
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
В Башкирии поймали мужчину, похитившего и жестоко убившего бывшую жену
В Башкирии ожидается резкое потепление
Более 40% россиян в условиях карантина планируют заняться самообразованием
Радий Хабиров поручил «вытряхнуть» АУЕ-подростков из уфимских торговых центров
«Воздушная гавань закрыта плохо»: глава Башкирии заявил о недостаточном контроле в аэропорту Уфы
Стало известно, сколько жителей Башкирии остаются за границей
В Башкирии закрыли кинотеатры и запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек
В Башкирии могут еще на неделю продлить школьные каникулы
Мэр Уфы и министр финансов Башкирии на карантине из-за коронавируса
Глава Башкирии потребовал наказать блогершу, игнорирующую карантин
«Это вопрос времени»: Радий Хабиров откровенно высказался о коронавирусе в Башкирии
В Башкирии пострадал водитель иномарки, вылетевшей в кювет
В Башкирии трагедией завершились поиски мужчины, пропавшего в первый день нового года
В одной из башкирских гимназий учеников застукали за непристойными играми
«Снег растаял вместе с асфальтом»: в одном из городов Башкирии в тротуаре образовалась дыра
В Башкирии из-за коронавируса все водители общественного транспорта будут работать в масках
В прошлом году 15 жителей Башкирии заразились клещевым энцефалитом
В сеть слили первые кадры с момента нейтрализации вооруженного террориста в Уфе