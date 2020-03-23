В Башкирии закрыли кинотеатры и запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек

23 Март 2020 2020-03-23T09:45:10+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров попросил внести изменения в указ о введении статуса повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Поправки подразумевают сокращение количества пребывающих на мероприятиях людей и закрытие некоторых учреждений.

«Мы количество собирающихся на мероприятиях сокращаем с 250 до 50 человек. Внести в указ закрытие на территории Республики Башкортостан всех бассейнов. Нужно открыть два дополнительных обсерватора. Один – на границе с Татарстаном, другом – с Челябинской областью. И четвертый момент: мы закрываем все кинотеатры», - заключил глава Башкирии.

Указ должны подписать сегодня, 23 марта, до 14:00. С того же момента он вступает в силу.

Хабиров добавил, что учреждения допобразования, спортивные секции пока не закрываются, и поручил вести работу с тренерами, директорами школ по вопросам повышенных санитарных правил.

ИСТОЧНИК KP.RU