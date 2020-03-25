2020-03-25T18:04:19+03:00
Происшествия

Известны подробности смерти мужчины, труп которого был найден рядом с торговым комплексом в Уфе

Детали преступления раскрыли в СК Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следователи оперативно разыскали подозреваемогоСледователи оперативно разыскали подозреваемого
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Стали известны подробности смерти 32-летнего мужчины, которого утром 23 марта нашли мертвым неподалеку от торгового комплекса на улице Менделеева. Как выяснилось, его забили до смерти. Подозреваемый уже задержан. Детали преступления раскрыли в Следственном комитете.

По версии правоохранителей, все случилось вечером 22 марта. 23-летний подозреваемый с потерпевшим и общей знакомой распивал спиртное на территории строящегося дома. В ходе возникшей ссоры парень начал избивать мужчину ногами и руками по голове и другим частям тела. После содеянного он скрылся, а его собутыльник скончался от полученных травм.

Следователи оперативно разыскали подозреваемого и задержали его. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Известны подробности смерти мужчины, труп которого был найден рядом с торговым комплексом в Уфе
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