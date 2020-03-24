2020-03-24T08:47:21+03:00
Происшествия

У торгового комплекса в Уфе обнаружен труп молодого мужчины со следами побоев

Страшную находку сделали прохожие
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские изъяли с места происшествия телефонПолицейские изъяли с места происшествия телефонФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером 22 марта возле одного из торговых комплексов на улице Менделеева в Уфе был обнаружен труп мужчины. Страшную находку сделали прохожие. Они сразу же позвонили в полицию.

Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели тело. У погибшего были множественные кровоподтеки, переломаны ребра, а также ссадины на голове и подбородке. Полицейские установили личность погибшего – им оказался 32-летний мужчина. По предварительной информации, у него не было постоянного дома.

Труп был направлен на судмедэкспертизу. С места был изъят телефон – возможно, он сможет пролить свет на предшествующие смерти мужчины события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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