У торгового комплекса в Уфе обнаружен труп молодого мужчины со следами побоев
Вечером 22 марта возле одного из торговых комплексов на улице Менделеева в Уфе был обнаружен труп мужчины. Страшную находку сделали прохожие. Они сразу же позвонили в полицию.
Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели тело. У погибшего были множественные кровоподтеки, переломаны ребра, а также ссадины на голове и подбородке. Полицейские установили личность погибшего – им оказался 32-летний мужчина. По предварительной информации, у него не было постоянного дома.
Труп был направлен на судмедэкспертизу. С места был изъят телефон – возможно, он сможет пролить свет на предшествующие смерти мужчины события.
ИСТОЧНИК KP.RU