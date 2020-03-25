Стало известно, каким рейсом в Уфу завезли коронавирус
Сегодня, 25 марта, в Уфе в здании минздрава Башкирии состоялся брифинг с участием медиков, санитарных врачей и чиновников. С докладами выступили министр здравоохранения республики Максим Забелин и руководитель Роспотребнадзора по республике Олег Мавлютов. Последний рассказал о том, каким рейсом в Уфу прилетели зараженные новой коронавирусной инфекцией.
- Все, у кого подтвердилась инфекция, прибыли на одном самолете из аэропорта Шереметьево в Москве. Рейс 1236 приземлился в Уфе, 15 марта в 7 часов утра, - заявил Мавлютов.
Медики советуют всем, кто прибыл в башкирскую столицу этим рейсом, посетить врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU