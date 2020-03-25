Стало известно, каким рейсом в Уфу завезли коронавирус

25 Март 2020 2020-03-25T12:35:36+03:00

Информацию озвучили во время брифинга в минздраве Башкирии

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Сегодня, 25 марта, в Уфе в здании минздрава Башкирии состоялся брифинг с участием медиков, санитарных врачей и чиновников. С докладами выступили министр здравоохранения республики Максим Забелин и руководитель Роспотребнадзора по республике Олег Мавлютов. Последний рассказал о том, каким рейсом в Уфу прилетели зараженные новой коронавирусной инфекцией.

- Все, у кого подтвердилась инфекция, прибыли на одном самолете из аэропорта Шереметьево в Москве. Рейс 1236 приземлился в Уфе, 15 марта в 7 часов утра, - заявил Мавлютов.

Медики советуют всем, кто прибыл в башкирскую столицу этим рейсом, посетить врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU