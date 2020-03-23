В уфимской больнице из-за коронавируса закрыли приемное отделение

23 Март 2020 2020-03-23T12:18:02+03:00

В медучреждении также ограничили посещение пациентов на стационаре

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В Уфе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции закрыто приемное отделение больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа». На какой именно срок было установлено ограничение, не уточняется.

Кроме того, согласно информации на официальном сайте медучреждения, по поручения Минздрава РБ в БСМП «прекращен допуск посетителей к пациентам, находящимся на стационарном лечении». Причина та же – риски распространения COVID-19.

Напомним, с сегодняшнего дня в Башкирии закрываются все кинотеатры и бассейны, а также запрещаются все мероприятия с участием более 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU