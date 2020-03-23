В уфимской больнице из-за коронавируса закрыли приемное отделение
В Уфе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции закрыто приемное отделение больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа». На какой именно срок было установлено ограничение, не уточняется.
Кроме того, согласно информации на официальном сайте медучреждения, по поручения Минздрава РБ в БСМП «прекращен допуск посетителей к пациентам, находящимся на стационарном лечении». Причина та же – риски распространения COVID-19.
Напомним, с сегодняшнего дня в Башкирии закрываются все кинотеатры и бассейны, а также запрещаются все мероприятия с участием более 50 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU