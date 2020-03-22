2020-03-22T12:28:13+03:00
Общество

В Уфе снесут еще пять многоквартирных домов

Мэрия столицы изымает землю в Кировском районе
Рустем АХУНОВ
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В Уфе в скором времени снесут еще пять домов для нужд муниципалитета.

Известно, что под снос отправятся сразу несколько многоквартирных зданий, расположенных по улице Тукаева в Кировском районе столицы.

Как сообщает издание «UfacityNews», совсем скоро переезд будет ожидать жильцов домов по адресам Тукаева, 54, 54/1, 54/2, 54/3 и 54/4. Журналисты сообщают, что выбранные для сноса дома являются аварийными, соответственно, проживание в них не совсем безопасно.

Жильцов всех пяти домов временно разместят в специальных квартирах, которые они получат на условиях социального найма.

Напомним, что ранее в мэрии Уфы сообщили о сносе частных домов, ограниченных улицами Мингажева, Айской, Революционной и 8 марта. На их месте появится спортивные площадки и комплексы для школьников и студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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