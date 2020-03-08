В центре Уфы снесут квартал с частными домами и гаражами

8 Март 2020 2020-03-08T10:43:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне депутаты горсовета Уфы приняли решение снести квартал, застроенный частными домами и гаражами. Они одобрили проект планировки и межевания участка в Советском районе башкирской столицы.

Согласно документации, речь идет о квартале, ограниченном улицами Мингажева, Айской, Революционной и 8 марта. На сегодняшний день там находятся учебные корпуса УГАТУ, школа, детский садик, жилые многоэтажки, школа, гаражи и частные дома. Проект предполагает снести три частных дома и гаражи.

Власти Уфы планируют, что на месте снесенных домов будет построен спортивный центр для студгородка Авиационного университета, а также спортплощадка для школы №44 и пристрой к детскому саду №240.

ИСТОЧНИК KP.RU