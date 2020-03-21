2020-03-21T17:00:02+03:00
Общество

«Я сама решу, что мне делать»: популярная блогерка из Уфы прилетела из Таиланда и отказалась самоизолироваться

Гузель Шарафутдинова стала оскорблять пользователей в ответ на просьбы уйти на карантин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Instagra.com // Гузель Шарафутдиновафото: Instagra.com // Гузель Шарафутдинова
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Известная блогерка из Уфы Гузель Шарафутдинова накануне прилетела из Таиланда и отказалась уйти на самоизоляцию. На данный момент в этой стране с начала эпидемии зафиксировано 411 инфицированных коронавирусом человек (+89 за сутки), информируют РИА Новости.

фото: Instagram.com // Гузель Шарафутдинова

фото: Instagram.com // Гузель Шарафутдинова

В своих сторис в Instagram девушка рассказала, что по прилете на родину ей измерили температуру. Она написала пост о том, что ситуацию с коронавирусом «преувеличивают сильно и перегибают», «больше пугают». Гузель добавила, что в Таиланде было тихо и спокойно – «ни одного зарегистрированного случая», только в день отлета «король объявил карантин». В комментариях к этой публикации пользователи начали просить девушку уйти на самоизоляцию, на что та ответила грубостью.

«Я сама решу, что мне делать, без чужого вмешательства и советов! Кто будет нервировать, полетит в одно место. Подпердышей это тоже касается! Раскудахтались тут!» – написала Гузель, пригрозив забанить злопыхателей, если они не успокоятся.

фото: Instagram.com // Гузель Шарафутдинова

фото: Instagram.com // Гузель Шарафутдинова

Однако возмущенных подписчиков это не смутило. Многие из них заявили, что готовы быть заблокированными и продолжили осуждать блогерку.

Впоследствии Гузель вместе с супругом и маленьким ребенком отправилась к матери (при этом известно, что коронавирус угрожает всерьез угрожает именно пожилым людям). Поездку и прибытие на место она опубликовала в сторис, что вызвало еще большую бурю негодования со стороны пользователей.

фото: Instagram.com // Гузель Шарафутдинова

фото: Instagram.com // Гузель Шарафутдинова

Напомним, сегодня глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что за последние две недели в республики из стран-очагов коронавирусной инфекции прилетели порядка 15 тысяч человек. Руководитель республики добавил, что прибывшие обязаны пройти 14-дневный карантин – мера является обязательной, ее установила федеральная власть. За нарушение может грозить уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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