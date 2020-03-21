В Башкирию за последние две недели из стран-очагов коронавируса вернулись 15 тысяч человек

21 Март 2020 2020-03-21T12:42:49+03:00

У властей республики есть полный список прибывших, их обязывают самоизолироваться

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В Башкирию из стран-очагов COVID-19 за последние две недели прилетели 15 тысяч жителей. Об этом после заседания штаба по коронавирусу сообщил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что у властей есть полных список прибывших. Их обязывают следовать приказу главного санитарного врача России о 14-дневной самоизоляции, независимо от самочувствия. С сегодняшнего дня начинаются обходы всех, кто вернулся из-за границы.

«Двухнедельный карантин, который установила федеральная власть, является обязательным к исполнению. Никаких исключений. Никакие важные дела не могут быть оправданием», – написал Хабиров на своих страницах в соцсетях. Он напомнил, что за нарушение самоизоляции установлена ответственность – вплоть до уголовной.

При уходе на карантин жителям выдается лист нетрудоспособности. Работодатели не имеют права прерывать или отменять профилактическую меру – это тоже наказывается.

Глава Башкирии попросил проявить уважение к соседям и не становиться угрозой для их жизни.

По всем «коронавирусным» вопросам можно обратиться по круглосуточному телефону – 8 (347) 279-91-20.

ИСТОЧНИК KP.RU