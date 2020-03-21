Радий Хабиров попросил помощи у министра транспорта в возвращении жителей Башкирии на родину

21 Март 2020 2020-03-21T11:34:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Башкирии написал обращение на имя министра транспорта России Евгения Дитриха, в котором попросил посодействовать в возвращении жителей региона на родину. В других странах находятся более трех тысяч туристов – они не могут вылететь из-за ограничений в полетах в связи с угрозой распространения коронавируса. Скан документа на своей странице «ВКонтакте» опубликовал глава Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов.

Согласно обращению, датированным 20 марта, за рубежом находятся более 4,3 тысячи жителей Башкирии, среди них не только туристы, но и люди, которые улетели на деловые встречи. Хабиров попросил Дитриха «оказать содействие в организации» их вывоза, а также «поручить соответствующим ведомствам проработать с авиакомпаниями вопросы по возврату полной стоимости билетов, приобретенных по невозвратным тарифам на авиарейсы внутри Российской Федерации.

скан обращения

Руководитель Гостранса РБ добавил, что в ведомство за последние два дня поступили сотни обращений, связанных с возвратом билетов. «Продолжаем переговоры с основными авиаперевозчиками по возможности возврата или обмена невозвратных билетов по России, – написал Мухаметьянов. – Вопрос для нас принципиальный. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить нашим пассажирам возможность вернуть свои средства или обменять билеты на более поздний срок».

ИСТОЧНИК KP.RU