2020-03-20T20:22:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Из Уфы из-за коронавируса нельзя будет вылететь за пределы России

Многие страны также закрывают свои границы на въезд и выезд
Яна БАЗЕКИНА
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Из-за коронавируса международные рейсы из Уфы будут временно отмененыИз-за коронавируса международные рейсы из Уфы будут временно отмененыФото: "КП" Архив
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Уже в эту субботу, 21 марта, в уфимском аэропорту прекращаются все вылеты за границу, но зато там с нетерпением ждут башкирских туристов, которые до сих пор находятся на отдыхе в других странах. Об этом сообщила на очередном брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом, и.о. председателя Госкомитета по внешнеэкономическим связям РБ Маргарита Болычева.

По последним данным «БашТурСоюза», сейчас за границей остаются 3210 башкирских туристов – всем им рекомендовано в ближайшие сроки вернуться домой, потому что многие страны закрывают свои границы, как, например, уже поступила Индия.

- Планируется, что 22 марта воздушное пространство над Индией будет закрыто. Всем туристам, кто застрял в других странах, мы рекомендуем обратиться в российское посольство за помощью. В Министерстве иностранных дел России уже создан кризисный центр, работает круглосуточный многоканальный номер Ростуризма, куда всегда можно обратиться за консультацией, - Маргарита Болычева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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