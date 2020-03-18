«Паникеры» украли из торгового центра в Уфе всю туалетную бумагу

18 Март 2020 2020-03-18T06:38:23+03:00

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Угроза коронавируса заставила уфимцев массово запасаться туалетной бумагой. Сегодня, 17 марта, "КП-Уфа" уже писала о том, как горожане выносят десятки рулонов бумаги из магазинов. Во многих торговых точках прилавки с ней уже опустели. Некоторые же особо предприимчивые горожане решили пополнить запасы туалетной бумаги бесплатно - в кабинках торговых центров.

«Не могу не высказаться про туалетную бумагу - только потому, что сегодня дважды были обворованы все кабинки санузлов... И это ведь не еда, кражу которой иногда и можно простить, если человеку нечего было есть. Украли начатые рулончики туалетной бумаги, дважды, в нескольких десятках кабинок. Украли обычные, нормальные люди», - посетовал в соцсетях управляющий торгового центра «Ультра» Антон Горбачев.

Однако он заметил, что в этой ситуации с коронавирусом есть и свои плюсы.

«Конечно, лучше бы этой канители и болезней не было, но раз уж случилось - как здорово, что люди массово начнут задумываться о бытие своем, происходящем вокруг: начнут мыть руки перед едой и следить за чистотой, своим здоровьем, больше помогать близким и друзьям!» - отметил Горбачев.

Напомним, на сегодняшний день в республике, по данным официальной статистики, заболевших новой инфекцией нет.

ИСТОЧНИК KP.RU