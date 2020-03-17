Уфимцы начали массово скупать туалетную бумагу

17 Март 2020 2020-03-17T15:49:06+03:00

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Уфимцы, опасаясь коронавируса, массово начали скупать туалетную бумагу. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях. Так, местный житель снял на камеру телефона женщину, которая с несколькими десятками рулонов вышла из магазина. На другой записи уже сам покупатель демонстрирует загруженную в багажник авто провизию, среди которой также можно увидеть внушительные запасы туалетной бумаги.

Пользователи соцсетей недоумевают, для чего нужны такие запасы. Кто-то выдвигает свои версии. По одной из них, люди боятся, что цены на туалетную бумагу вырастут из-за увеличенного производства масок, по другой – что ее можно использовать для изготовления средств защиты. Напомним, в аптеках Башкирии наблюдается дефицит масок – сегодня завтра ожидается партия из 20 тысяч масок.

Между тем, по официальным данным, в республике не выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции.

Уфимцы массово закупаются туалетной бумагой // 17.03.

ИСТОЧНИК KP.RU