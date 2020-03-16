Радий Хабиров пригрозил распространителям фейков о коронавирусе преследованием

16 Март 2020 2020-03-16T09:07:22+03:00

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Глава Башкирии намерен наказывать тех, кто распространяет слухи и фейковую информацию о ситуации с коронавирусом в республике. Об этом Радий Хабиров заявил на еженедельной оперативке в правительстве региона.

Руководитель республики призвал не разводить панику. На данный момент в Башкирии нет зарегистрированных случаев заболевания новой инфекцией. Если же они появятся, о них власти обещают оперативно сообщить.

"Тех деятелей, недоумков и моральных уродов, которые распространяют фейковые новости, мы будем знать и в рамках возможностей, которые у нас есть, будем преследовать. У нас сейчас не 41-ый год, когда мародеров и паникеров расстреливали, но ровно та ситуация. Нам надо спокойно работать", - заявил Хабиров.

Напомним, что глава республики также подписал документ, в котором содержится список мер, направленных на снижение возможности распространения коронавируса в Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU