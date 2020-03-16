Радий Хабиров отменили массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T10:32:59+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал документ, который направлен на снижение возможности распространения коронавируса в Башкирии.

Руководитель региона отметил, что новое распоряжение может изменяться со временем – в указе могут появляться новые пункты, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Действовать он будет как минимум до 20 апреля.

Глава республики поручил отменить или перенести все культурные, спортивные и деловые мероприятия в Башкирии, в которых будет участвовать более тысячи человек. Второй пункт - жителей республики просят воздержаться от поездок в регионы, с неблагополучной ситуацией. Также гражданам предложили отказаться от участия в массовых мероприятиях.

Жители Башкирии, которые прибыли из неблагополучных регионов, необходимо будет сообщать об этом врачам. Также работодателей просят воздержаться от отправления работников в страны, где наблюдается неблагополучная ситуация с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU