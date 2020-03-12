2020-03-12T14:57:40+03:00
Происшествия

«Всю жизнь росла без материнской ласки»: что известно о молодой матери из Башкирии, которая принесла в больницу тело мертвого младенца

Девушка долгие годы жила с отцом и мачехой, а также столкнулась с предательством мужа
Яна БАЗЕКИНА
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Уже несколько дней Башкирия обсуждает громкую историю, случившуюся в Татышлинском районе. Там жительница села Верхние Татышлы 3 марта родила младенца в бане, а потом оставила его там и ушла. 8 марта 27-летняя женщина пришла в местную больницу и принесла с собой бездыханное тельце малыша. Родился ли ребенок мертвым, или мать оставила его умирать, сейчас выясняют следователи: они осмотрели место происшествия и отправили труп младенца на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причину его смерти.

Как рассказали «Комсомолке» в сельсовете, 27-летняя Алина Ч. (имя изменено – ред.) уже воспитывает в одиночку пятилетнюю дочь и всегда числилась на хорошем счету, как работящая, скромная и прилежная женщина и примерная мать.

- Хорошая она женщина, рано без матери осталась, всю жизнь прожила с отцом, потом появилась мачеха. Так она материнской ласки и не видела. Мужа тоже у нее не было, но за помощью она к нам никогда не обращалась, всегда сама справлялась, - рассказали в сельской администрации.

Позже оказалось, что сначала у Алины муж был, но он ушел из семьи, оставив жену с маленькой дочкой на руках. После декрета женщина устроилась продавцом в местный сетевой супермаркет. Сейчас Алина находится дома и ожидает окончания доследственной проверки, после которой следователи примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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