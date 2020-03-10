2020-03-10T12:11:24+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина принесла в больницу тело новорожденной дочери

Сейчас в деле разбираются сотрудники правоохранительных органов
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Жуткая история произошла на днях в Татышлинском районе Башкирии. 8 марта в районную больницу пришла 27-летняя женщина и принесла бездыханное тело новорожденной девочки. Об этом сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.

На данный момент сотрудники следкома проводят доследственную проверку и изучают все обстоятельства произошедшего. Они уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить причины смерти младенца.

- Опрашивается мать ребенка, ее родственники и близкие, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в пресс-службе следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии до смерти забил женщину отверткой
Директор БашРТС Илья Гордеев покинул свой пост
В Башкирии женщина принесла в больницу тело новорожденной дочери
Власти Башкирии окажут помощь отцу пятерых детей, лишившемуся руки на вахте
В Башкирии к середине недели ожидается резкое потепление
В Башкирии дикие собаки растерзали кота на детской площадке
Власти Башкирии рассказали, кто может претендовать на льготную сельскую ипотеку
Стало известно, когда в Башкирии начнется паводок 2020
В Башкирии из-за ухудшения погоды не смог взлететь самолет с вахтовиками
Минздрав Башкирии закупит оборудование для больниц на 135 млн рублей
В Башкирии водителя-наркомана лишили прав
Житель Башкирии угодил в больницу после пожара
В Уфе пассажирский автобус протаранил столб и автомобиль, пострадали трое
Клиенты из Башкирии разместили в банках почти 600 млрд рублей
«Зенит» не сумел обыграть «Уфу» на своем поле
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и вышел вперед в серии
«Били чем-то тяжелым»: в Башкирии нашли мешки с трупами собак
Сотрудников одной из больниц Уфы заставили шить маски из марли
Житель Башкирии помогал вытолкнуть машину на дорогу, а она задавила его насмерть
В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 30 человек
«Мозги у меня включены 24 на 7»: Радик Юльякшин ответил на дерзкий выпад Салавата Фатхетдинова
Житель Башкирии решил ограбить магазин, чтобы раздобыть денег на подарок возлюбленной