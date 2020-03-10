В Башкирии женщина принесла в больницу тело новорожденной дочери

10 Март 2020 2020-03-10T12:11:24+03:00

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Жуткая история произошла на днях в Татышлинском районе Башкирии. 8 марта в районную больницу пришла 27-летняя женщина и принесла бездыханное тело новорожденной девочки. Об этом сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.

На данный момент сотрудники следкома проводят доследственную проверку и изучают все обстоятельства произошедшего. Они уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить причины смерти младенца.

- Опрашивается мать ребенка, ее родственники и близкие, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в пресс-службе следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU